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Новости. Общество
10:27, 20 Сентября 2017

СРОЧНО: УФАС запретило мэрии Петрозаводска отменять 26-й маршрут

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Управление ФАС по Карелии обнаружило нарушение антимонопольного законодательства в решении администрации Петрозаводска отменить с 1 января 2018 года коммерческий автобусный маршрут №26.

Как сообщили в ведомстве, к ним поступили заявление жителей Петрозаводска, а также обращения общественных организаций и транспортных компаний, которые не согласны с решением мэрии закрыть 26-й автобусный маршрут.

Изучив ситуацию, УФАС пришло к выводу, что действия администрации содержат "признаки нарушения части 1 статьи 15 ФЗ "О  защите конкуренции".

"По результатам данного рассмотрения, территориальным органом принято решение: выдать администрации Петрозаводского городского округа предупреждение о необходимости прекращений действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства", - сообщили в УФАС.

В частности, антимонопольная служба потребовала исключить то положение в постановлении администрации  №1713 от 29.05.2017 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе", в котором говорится об отмене  автобусного маршрута №26 в январе 2018 года.

В тексте предупреждения, среди прочего, отмечается:

"Несмотря на 100% дублирование автобусного маршрута №25 с троллейбусным (№4),  100% дублирование автобусного маршрута №12 с троллейбусным (№1), АПГО без учета мнения населения и наличия объективных причин, предпочло отменить автобусный маршрут №26 с более низкой стоимостью проезда (20 рублей вместо 25). При этом органом местного самоуправления не рассматривался вариант изменения указанного маршрута, отмены маршрутов, обслуживаемых иными перевозчиками".

По мнению антимонопольной службы, мэрия "приняла решение в интересах муниципального предприятия без учета мнения частного перевозчика, обслуживающего автобусный маршрут №26; вопреки мнению населения, в интересах которого был открыт указанный маршрут".

"Рассматривая в качестве альтернативного варианта вывод на автобусный маршрут №26 муниципальных автобусов (учитывая, что в Уставе ПМУП "Городской транспорт" предусмотрен такой вид деятельности как перевозка населения автобусами), АПГО, путем устранения хозяйствующего субъекта - ООО "ТК "АвтоПассаж" с рынка, предоставит преимущественные условия осуществления деятельности муниципальному предприятию. Компенсируя "исчезнувший" автобусный маршрут №26 за счет модернизации иных автобусных маршрутов (например, изменения маршрута, продления пути следования маршрутов №12 и №19), АПГО тем самым предоставит преимущественные условия осуществления деятельности иным перевозчикам (ООО "Авто Сити" и ООО "АТП 3"). Указанные хозяйствующие субъекты получат возможность извлекать дополнительную прибыль за счет увеличившегося пассажиропока", - считают в УФАС.

Напомним, весной транспортная комиссия по просьбе МУП "Городской транспорт" приняла решение закрыть с 1 января 2018 года 26-й маршрут в связи с тем, что он якобы дублирует троллейбусные маршруты. Жители города попросили мэрию не закрывать маршрут, который пользуется большой популярностью, в том числе, благодаря более низкой стоимости проезда.

В мэрии на это заявили, что для горожан "будет сохранена возможность добраться до тех точек, до которых они раньше добирались на этом маршруте" благодаря тому, что ряд других автобусов будут ходить по измененным маршрутам. Кроме того, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что по 26-у маршруту в будущем могут начать ходить муниципальные автобусы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-09-20 10:48:17
Дали УФАС команду ФАС )))
Andrey+
2017-09-20 10:38:58
Ира, побрейся.
Лохматить народ
Может в Карелии
Лишь идиот.
Гость
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