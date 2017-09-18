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Новости. Происшествия
09:56, 18 Сентября 2017

СРОЧНО: В Карелии обнаружено тело подростка, утонувшего на Ладоге в июне

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Обнаружено тело 16-летнего подростка, погибшего в июне на Ладожском озере, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия продолжается расследование уголовного дела по факту чрезвычайного происшествия на Ладожском озере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Как сообщалось ранее, 19 июня четверо молодых людей и девушка приехали в поселок Импилахти Питкярантского района республики, где один из подростков взял у своей родственницы лодку с мотором. После этого подростки вышли на моторной лодке в акваторию залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов. В ходе движения лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде, двоим из них удалось спастись, а в отношении двух молодых людей и девушки проводились поисковые мероприятия.

В настоящее время тело погибшего 16-летнего подростка обнаружено в воде озера. Причина смерти потерпевшего будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются. По делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

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