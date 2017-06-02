Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов

Из-за холодов сроки отключения горячей воды в домах Петрозаводска могут быть пересмотрены, сообщили в мэрии. В компании "ТГК-1" утверждают, что "до 7 числа точно никаких отключений горячей воды не будет".

Ранее планировалось, что горячую воду в домах карельской столицы отключат в ближайший понедельник, 5 июня.

Однако, как сообщили "Столице на Онего" в городской администрации, сроки отключения горячей воды могут быть сдвинуты, поскольку в Карелии установилась непривычно холодная для лета погода.

"Этот вопрос будет обсуждаться в понедельник утром на штабе по подготовке и проведению отопительного сезона. Тогда и будет принято окончательное решение по срокам отключения горячей воды", - сообщили в мэрии.

Тем временем, в компании "ТГК-1", которая является поставщиком тепловой энергии, "Столице на Онего" заявили, что "до 7 числа точно никаких отключений горячей воды не будет".

Напомним, 29 мая в домах петрозаводчан было отключено отопление. В социальных объектах тепло пока не отключили.

В первый день лета на севере Карелии выпал снег. В Петрозаводске 1 и 2 июня прошел град.