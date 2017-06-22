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14:11, 22 Июня 2017

Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске могут сократить

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Рабочая группа Петросовета займется пересмотром правил отключения горячей воды.

Депутаты городского совета и сотрудники мэрии приведут документ в соответствие с современными нормами.

При Петросовете будет действовать рабочая группа, которая займется пересмотром правил подготовки и проведения отопительного сезона в карельской столице. Такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии городского совета.

Несколько дней назад городские власти получили протест прокурора на решение Петросовета от 1997 года, разрешающее летом отключать горячую воду на три недели. Надзорное ведомство потребовало внести изменения и уменьшить максимальный срок отключения до двух недель.

В рабочую группу войдут три депутата горсовета и два сотрудника городской администрации. Окончательное решение по изменению правил будет принято на одной из будущих сессий Петросовета.

 

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