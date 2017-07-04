16:56, 04 Июля 2017
Срывающий сроки генподрядчик увеличит число рабочих на строительстве перинатального центра в Карелии
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В Петрозаводске до 300 увеличат число рабочих на строительстве перинатального центра за 2,5 млрд рублей.
Как рассказал на оперативном штабе заместитель генерального директора ООО "РТ-СоцСтрой" Станислав Коновалов, в ближайшее время на объекте будет увеличено число рабочих до 300 человек, чтобы исключить месячное отставание от графика. Установку медоборудования планируется начать в августе.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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