Срывающий сроки генподрядчик увеличит число рабочих на строительстве перинатального центра в Карелии

В Петрозаводске до 300 увеличат число рабочих на строительстве перинатального центра за 2,5 млрд рублей.

Как рассказал на оперативном штабе заместитель генерального директора ООО "РТ-СоцСтрой" Станислав Коновалов, в ближайшее время на объекте будет увеличено число рабочих до 300 человек, чтобы исключить месячное отставание от графика. Установку медоборудования планируется начать в августе.

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