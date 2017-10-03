Стадион "Спартак", Нацмузей и "Дом горного начальника" реконструируют в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выделении средств на начальный этап восстановления и строительства ряда социальных и культурных объектов региона.

Будут реконструированы здания республиканского стадиона "Спартак", автовокзала, Национального музея и памятника истории "Дом горного начальника", сообщают "Вести Карелии".

На проведение работ по строительству и реконструкции объектов будет выделено 50 млн рублей из республиканского бюджета.

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