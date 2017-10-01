Стаи собак атакуют жителей отдаленного микрорайона Петрозаводска

Жители Птицефабрики вынуждены встречать детей из школы, отбиваясь от бродячих собак.

Петрозаводчане из отдаленного микрорайона решили объединиться, чтобы найти решение проблемы безнадзорных животных. Жители Птицефабрики считают, что необходимо принять срочные меры, иначе в микрорайоне произойдет беда.

"Всем нам давно уже надоели стаи собак свободно разгуливающих в районе, а особенно в окрестностях детского сада и школы. Кормит эту стайку некая сердобольная бабуля. Самое страшное, что собаки бросаются на детей и уже укусили взрослую женщину!!! В администрации я получила комментарий, что на текущий момент денег на отлов собак нет. И что же теперь делать, дорогие соседи по несчастью? Отпрашиваться с работы и встречать своих детей со школы, или может закрыть на все глаза до первой беды??? Нужно принимать срочные меры, вместе у нас все получится!" - уверена одна из активных жительниц Птицефабрики, разместившая пост в паблике "Живой Петрозаводск".

Жители микрорайона решили обратиться в администрацию города и в Петросовет с просьбой решить проблему, а также начинать готовить обращение в суд с требованием принудить администрацию выделить средства на отлов бродячих собак.