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Новости. Общество
10:31, 01 Октября 2017

Стаи собак атакуют жителей отдаленного микрорайона Петрозаводска

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Жители Птицефабрики вынуждены встречать детей из школы, отбиваясь от бродячих собак.

Петрозаводчане из отдаленного микрорайона решили объединиться, чтобы найти решение проблемы безнадзорных животных. Жители Птицефабрики считают, что необходимо принять срочные меры, иначе в микрорайоне произойдет беда.

"Всем нам давно уже надоели стаи собак свободно разгуливающих в районе, а особенно в окрестностях детского сада и школы. Кормит эту стайку некая сердобольная бабуля. Самое страшное, что собаки бросаются на детей и уже укусили взрослую женщину!!! В администрации я получила комментарий, что на текущий момент денег на отлов собак нет. И что же теперь делать, дорогие соседи по несчастью? Отпрашиваться с работы и встречать своих детей со школы, или может закрыть на все глаза до первой беды??? Нужно принимать срочные меры, вместе у нас все получится!" - уверена одна из активных жительниц Птицефабрики, разместившая пост в паблике "Живой Петрозаводск".

Жители микрорайона решили обратиться в администрацию города и в Петросовет с просьбой решить проблему, а также начинать готовить обращение в суд с требованием принудить администрацию выделить средства на отлов бродячих собак.

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Комментарии

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Умный
2017-10-01 14:22:29
В сети полно рецптов всяких вкусняшек для собак и для людей не опасных.
gaudealis
2017-10-01 11:57:16
Арт-урка мог бы не на часовню деньги пожертвовать (какой с неё толк? детей не воскресишь...), а на отлов этих вот самых четвероногих... Пока следующие дети не пострадали.
кир
2017-10-01 11:16:22
Приказом создать бригады на отлов диких собак, преимущественно из зоозащитников. Официальной конторе, кому было поручено ранее, денег не платить, уволить работников и судом направить на общественные работы для возмещения нанесенного их "работой" ущерба.
ненец
2017-10-01 12:13:39
кир, но прежде на конюшню. И выпороть. Серъёзно.
ненец
2017-10-01 11:02:15
Отстрелять! К чортовой матери. Мирошник.
мать горького
2017-10-01 10:47:05
Начните с бабули. Она из другого района собак прикормит. Так и будут гонять.
Герман
2017-10-01 10:46:49
Микрорайон такой "собачий!, идет борьба за выживание ))
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