Новости. Политика
14:17, 30 Мая 2017
фото: gov.karelia.ru

Стала известна кандидатура на пост главы Минфина Карелии

По теме

Стала известна кандидатура на пост главы Минфина Карелии
30.05.17 14:17
Калевальские депутаты не стали ликвидировать поселковую администрацию
29.05.17 16:43
Спикер Петросовета вернулся к идее придать Петрозаводску статус столицы
29.05.17 16:39
Все новости
Загрузка...

Должность министра финансов Карелии, по неофициальной информации, предложили известному в республике финансисту Елене Антошиной.

Предположения о том, что новым главным финансистом республики может стать кандидат из Бурятии, откуда приехал премьер-министр Александр Чепик, не подтвердились.

Один из компетентных источников в карельском правительстве сообщил  деловой интернет-газете "Вести Карелии", что на эту должность прочат и.о. первого заместителя министра финансов Карелии Елену Антошину (на фото).

Антошиной 49 лет, она закончила Ленинградский финансовый техникум, а затем Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. В течение 10 лет Антошина возглавляла контрольно-ревизионное управление карельского Минфина, затем три года была первым заместителем министра образования республики по финансовой деятельности. После этого более двух лет отвечала за финансы в автотранспортном техникуме, и недавно снова возвратилась в Минфин.

Коллеги отзываются о заслуженном экономисте России Антошиной как о грамотном специалисте, при этом отмечая ее "жесткий характер".

Вот здесь – подробнее.  

По теме

Стала известна кандидатура на пост главы Минфина Карелии
30.05.17 14:17
Калевальские депутаты не стали ликвидировать поселковую администрацию
29.05.17 16:43
Спикер Петросовета вернулся к идее придать Петрозаводску статус столицы
29.05.17 16:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
23.05.2017, 06:40
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии
29.05.2017, 07:25
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

Аналитика

29.05.2017 12:09
Капитал
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
Специалисты  из Карелии ждут объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Только вряд ли наша республика займет  в нем хорошие позиции.
Утраченный символ: быть или не быть? 22
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 4
23.05.2017 16:24
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:59
Личное мнение
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
Политолог Олег Реут о слушаниях по проекту часовни на площади Кирова.
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
Камень, лестница, конюшня 3
25.05.2017 15:12
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Севильский цирюльник
Концерты завтра (1)
На детской планете есть место всем на свете
детям
В кинотеатрах (7)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Трио в перьях
детям
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»