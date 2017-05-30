Стала известна кандидатура на пост главы Минфина Карелии

Должность министра финансов Карелии, по неофициальной информации, предложили известному в республике финансисту Елене Антошиной.

Предположения о том, что новым главным финансистом республики может стать кандидат из Бурятии, откуда приехал премьер-министр Александр Чепик, не подтвердились.

Один из компетентных источников в карельском правительстве сообщил деловой интернет-газете "Вести Карелии", что на эту должность прочат и.о. первого заместителя министра финансов Карелии Елену Антошину (на фото).

Антошиной 49 лет, она закончила Ленинградский финансовый техникум, а затем Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. В течение 10 лет Антошина возглавляла контрольно-ревизионное управление карельского Минфина, затем три года была первым заместителем министра образования республики по финансовой деятельности. После этого более двух лет отвечала за финансы в автотранспортном техникуме, и недавно снова возвратилась в Минфин.

Коллеги отзываются о заслуженном экономисте России Антошиной как о грамотном специалисте, при этом отмечая ее "жесткий характер".

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