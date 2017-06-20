Стала известна лучшая авиакомпания в мире

Qatar Airways стала лучшей авиакомпанией в мире в текущем году, заняв первое место в рейтинге Skytrax, сообщает "Газета.ру".

На втором месте расположилась Singapore Airlines, а на третьем — ANA. Также в пятерку лучших авиакомпаний вошли Emirates и Cathay Pacific.

В свою очередь, "Аэрофлот" поднялся на 10 позиций с прошлого года и занял 30-ю строчку в рейтинге.

За 2016 год эксперты признали Emirates лучшей авиакомпанией.

В прошлом году сообщалось, что "Аэрофлот" занял первое место в списке лучших авиакомпаний России и второе — в списке лучших авиакомпаний мира по версии журнала National Geographic Traveler.