18:40, 20 Июня 2017
Стала известна лучшая авиакомпания в мире
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Qatar Airways стала лучшей авиакомпанией в мире в текущем году, заняв первое место в рейтинге Skytrax, сообщает "Газета.ру".
На втором месте расположилась Singapore Airlines, а на третьем — ANA. Также в пятерку лучших авиакомпаний вошли Emirates и Cathay Pacific.
В свою очередь, "Аэрофлот" поднялся на 10 позиций с прошлого года и занял 30-ю строчку в рейтинге.
За 2016 год эксперты признали Emirates лучшей авиакомпанией.
В прошлом году сообщалось, что "Аэрофлот" занял первое место в списке лучших авиакомпаний России и второе — в списке лучших авиакомпаний мира по версии журнала National Geographic Traveler.
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