Стала известна цифра долгов по зарплате перед жителями Карелии

Федеральная служба государственной статистики опубликовала отчет о просроченной задолженности по зарплате на октябрь 2017 года.

Суммарная задолженность по заработной плате в Карелии на 1 октября 2017 года составила 81,3 млн рублей. При этом 80 млн рублей из этой суммы – задолженность, образовавшаяся из-за отсутствия собственных средств.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".