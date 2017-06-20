00:10, 20 Июня 2017
Стали известны имена подростков, которые перевернулись на лодке в Ладожском озере
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Сегодня 19 июня лодка с пятью подростками перевернулась на Ладожском озере, спастись удалось двоим.
Как сообщил источник Федерального агентства новостей, два человека смогли спастись, еще троих сейчас разыскивают спасатели.
Федеральное агентство новостей публикует список детей, находившихся на лодке. Спастись сумели двое: Игорь Д., 2001 года рождения и Андрей Ж. (2000). Пропавшими числятся Роман Я. (1999), Николь Л.(2001), Константин А. (2000).
На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время начнется поиск пропавших с помощью вертолетов.
Напомним, на месте происшествия работают волонтеры, следователи и спасатели МЧС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Поиски троих подростков продолжаются.
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