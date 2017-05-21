Стали известны курсы евро и доллара в июне

Попытка объявить импичмент 45-му президенту США, равно как и публичные скандалы, связанные с заявлениями либо действиями Трампа, вполне могут напугать волатильные финансовые рынки.

Как сообщает "Российская газета", курс доллара может до конца июня колебаться в достаточно широком диапазоне от 56 до 60 рублей. В случае маловероятного импичмента Трампу рубль может реагировать так же, как и в прошлом году на Brexit - падением в моменте и "супердоходностью" по итогам года, когда доллар может опуститься даже ниже 55 рублей.

А если скандал вокруг Трампа опять уйдет в свисток, и ФРС на заседании 14 июня примет решение о повышении процентной ставки (вероятность оценивается рынком выше 70 процентов), то доллар может развернуться наверх, до 1,09-1,1 доллара за евро. Что касается пары доллар/рубль, то влияние скандалов вокруг Трампа на нее может быть более противоречивым, чем на пару евро/доллар.

Поддержку курсу рубля оказывает цена на нефть, которая в ожидании продления соглашения ОПЕК и независимых производителей нефти о сокращении добычи черного золота не падает ниже 50 долларов за баррель, хотя в российский бюджет была заложена среднегодовая цена в 40 долларов за баррель. А ВВП России в первом квартале вырос в годовом исчислении на 0,5 процента, что может позволить России достичь запланированных темпов роста в два процента по итогам 2017 года. Но не менее чем позитивная макроэкономическая статистика и цены на нефть важно другое: с приходом Трампа к власти давление Запада на Россию существенно ослабло. И самое главное, США и Запад в целом перестали навязывать России свои "демократические ценности". И это позитивный фактор для рубля.

Однако отстранение Трампа от власти либо, например, его "добровольная" отставка, может сказаться негативно на курсе рубля в краткосрочном аспекте. А в долгосрочном, по всей видимости, политика давления на Россию уйдет в прошлое.