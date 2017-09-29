Стали известны последствия судебного решения о незаконности контракта по Гоголевскому мосту

Федеральная антимонопольная служба не станет требовать расторжения контракта по строительству Гоголевского моста в Петрозаводске, несмотря на то, что Арбитражный суд Москвы признал заключение договора незаконным.

Это следует из решения комиссии ФАС России по контролю в сфере закупок, которая усмотрела нарушения в действиях заказчика строительства – Управления автомобильных дороги Карелии.

Ранее на официальном сайт ФАС России было опубликовано сообщение о том, Управление обжаловало решение комиссии, но Арбитражный суд Москвы 18 сентября отклонил эту жалобу, сообщают "Вести Карелии".

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