16:14, 29 Сентября 2017
Стали известны последствия судебного решения о незаконности контракта по Гоголевскому мосту
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Федеральная антимонопольная служба не станет требовать расторжения контракта по строительству Гоголевского моста в Петрозаводске, несмотря на то, что Арбитражный суд Москвы признал заключение договора незаконным.
Это следует из решения комиссии ФАС России по контролю в сфере закупок, которая усмотрела нарушения в действиях заказчика строительства – Управления автомобильных дороги Карелии.
Ранее на официальном сайт ФАС России было опубликовано сообщение о том, Управление обжаловало решение комиссии, но Арбитражный суд Москвы 18 сентября отклонил эту жалобу, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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