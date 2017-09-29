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Новости. Экономика
16:14, 29 Сентября 2017

Стали известны последствия судебного решения о незаконности контракта по Гоголевскому мосту

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Федеральная антимонопольная служба не станет требовать расторжения контракта по строительству Гоголевского моста в Петрозаводске, несмотря на то, что Арбитражный суд Москвы признал заключение договора незаконным.

Это следует из решения комиссии ФАС России по контролю в сфере закупок, которая усмотрела нарушения в действиях заказчика строительства – Управления автомобильных дороги Карелии.

Ранее на официальном сайт ФАС России было опубликовано сообщение о том, Управление обжаловало решение комиссии, но Арбитражный суд Москвы 18 сентября отклонил эту жалобу, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-09-29 17:15:24
Шуму-то было.
эдуард3
2017-09-29 16:59:05
:)

Тройные Стандарты, да Циник -" же - хе"!
циник
2017-09-29 17:08:28
эдуард3, Не, не сядут, хе-хе-хе...
"Это нога, у кого надо, нога" (с) Продолжайте ходить на выборы. Дебилы....
YellowSubmarine
2017-09-29 16:36:41
Ну вот, шумиху подняли, а на выходе - пшик! Так усегда: "Прокукарекали, а там хоть не рассветай"!
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