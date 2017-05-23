Стали известны причины возможных перебоев сотовой связи в Карелии

Перебои сотовой связи, которую обеспечивает оператор "Мегфон" в Карелии, вызваны массовой заменой оборудования на более современное.

Об этом сообщил сегодня директор регионального филиала компании "Мегафон" Алексей Артемьев в парламенте Карелии на заседании круглого стола по вопросам развития сотовой связи.

Он ответил на вопрос о причинах перебоев связи в Лоухском районе и пояснил, что эта проблема касается не только этого поселения, сообщают "Вести Карелии".

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