Стали известны районы Карелии с наибольшим количеством свалок мусора

В Карелии продолжается ликвидация несанкционированных свалок, сообщает министерство по природопользованию и экологии республики.

По информации ведомства, только с 3 по 7 июля было выявлено 28 несанкционированных свалок на площади 3,663 га. Ликвидировано 12 несанкционированных свалок.

В целом к 10 июля в республике обнаружено 200 несанкционированных свалок, наибольшее их количество находится на территориях Олонецкого (43 свалки), Прионежского (38 свалок) и Пряжинского (25 свалок) районов.