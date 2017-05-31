16:54, 31 Мая 2017
Стали известны размеры откатов задержанных "дорожных" чиновников Карелии
По теме
Загрузка...
От 10% до 30% - таким был размер взяток, по версии следствия, получаемых руководителями Управления автомобильных дорог Карелии.
По данным "Вестей Карелии", эти взятки, скорее всего, не единственные. По неофициальной информации, систематически получаемые высокопоставленными "дорожными" чиновниками так называемые откаты, или, проще говоря, взятки, составляли от 10% до 30 % от стоимости выигрываемых как карельскими, так и питерскими подрядчиками, многочисленных контрактов.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
26.05.2017, 17:20
26.05.2017, 09:25
29.05.2017, 11:21
24.05.2017, 11:48
29.05.2017, 07:25
Аналитика
Сегодня 15:48
Капитал
В Петрозаводск идет современная медицина. Уже в июне в нашем городе начнет работать новый Офтальмологический центр Карелии.
Сегодня 14:48
29.05.2017 12:09
26.05.2017 16:37
25.05.2017 13:10
Чтиво
Сегодня 10:11
Без политики
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
30.05.2017 10:59
29.05.2017 14:17
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
В театрах (1)
Концерты (1)
В кинотеатрах (6)
Опрос
Куда этим летом отправите своих детей на отдых?
Комментарии