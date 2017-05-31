Новости. Криминал
16:54, 31 Мая 2017

Стали известны размеры откатов задержанных "дорожных" чиновников Карелии

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От 10% до 30% - таким был размер взяток, по версии следствия, получаемых руководителями Управления автомобильных дорог Карелии.

По данным "Вестей Карелии", эти взятки, скорее всего, не единственные. По неофициальной информации, систематически получаемые высокопоставленными "дорожными" чиновниками так называемые откаты, или, проще говоря, взятки, составляли от 10% до 30 % от стоимости выигрываемых как карельскими, так и питерскими подрядчиками, многочисленных контрактов.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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michail
2017-05-31 17:05:19
Худилайнен притащил с собой в Карелию тучу жадных и вороватых деятелей на руководящие посты- пора уже заняться и им самим.
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