Стали известны размеры откатов задержанных "дорожных" чиновников Карелии

От 10% до 30% - таким был размер взяток, по версии следствия, получаемых руководителями Управления автомобильных дорог Карелии.

По данным "Вестей Карелии", эти взятки, скорее всего, не единственные. По неофициальной информации, систематически получаемые высокопоставленными "дорожными" чиновниками так называемые откаты, или, проще говоря, взятки, составляли от 10% до 30 % от стоимости выигрываемых как карельскими, так и питерскими подрядчиками, многочисленных контрактов.

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