Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

В большинстве районов Петрозаводска горячей воды не будет с 5 по 26 июня.

Об этом журналистам сегодня сообщила глава карельской столицы Ирина Мирошник.

"Сроки планового отключения горячей воды - с 5 по 26 июня, - сказала градоначальница. - Большинство города попадает в эти границы".

Ирина Мирошник также сообщила, что отопление не будет отключено в социальных объектах города еще неделю.

"Потому что по погодным условиям понимаем, что быстро остынут здания", - отметила она.

Что касается жилфонда, то тепло отключат сегодня.