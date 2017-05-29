10:43, 29 Мая 2017
Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
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В большинстве районов Петрозаводска горячей воды не будет с 5 по 26 июня.
Об этом журналистам сегодня сообщила глава карельской столицы Ирина Мирошник.
"Сроки планового отключения горячей воды - с 5 по 26 июня, - сказала градоначальница. - Большинство города попадает в эти границы".
Ирина Мирошник также сообщила, что отопление не будет отключено в социальных объектах города еще неделю.
"Потому что по погодным условиям понимаем, что быстро остынут здания", - отметила она.
Что касается жилфонда, то тепло отключат сегодня.
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