Стали известны условия аренды площадей в универмаге "Карелия-маркет"

Старейший универмаг Петрозаводска открывается после ремонта, его руководство ищет арендаторов.

Об этом пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии" со ссылкой на ГТРК.

Первый этаж здания "Карелия-Маркет" площадью 1200 кв.м. будут занимать торговые площади. На данный момент с арендаторами заключены временные договоры на период до проведения основных торгов, которые состоятся в конце октября - начале ноября. Уточняется, что квадратный метр арендуемой в универмаге площади обойдется предпринимателю в одну тысячу рублей.

Подробности – по ссылке.