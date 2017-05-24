Стали известны жуткие подробности смерти велосипедиста в Пудоже

ГИБДД Карелии раскрыла подробности ДТП в Пудожском районе, в котором погиб 61-летний велосипедист.

Во вторник на 522м км автодороги А-119 водитель Ford Transit при совершении обгона зацепил велосипедиста – 61-летнего мужчину.

От удара тот утратил контроль над управлением, выехал к центру проезжей части, где на него наехал микроавтобус IRITO-Boxer, ехавший в попутном направлении.

В результате происшествия велосипедист скончался на месте.