10:48, 24 Мая 2017
Стали известны жуткие подробности смерти велосипедиста в Пудоже
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ГИБДД Карелии раскрыла подробности ДТП в Пудожском районе, в котором погиб 61-летний велосипедист.
Во вторник на 522м км автодороги А-119 водитель Ford Transit при совершении обгона зацепил велосипедиста – 61-летнего мужчину.
От удара тот утратил контроль над управлением, выехал к центру проезжей части, где на него наехал микроавтобус IRITO-Boxer, ехавший в попутном направлении.
В результате происшествия велосипедист скончался на месте.
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