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18:20, 26 Июня 2017

Сталин стал лидером в опросе россиян о самых выдающихся личностях в истории

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Сталин, Путин и Пушкин признаны россиянами самыми выдающимися личностями в истории.

Социологи "Левада-Центра" попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов, в первой пятерке оказались: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%), сообщает "Интерфакс".

Во время аналогичного опроса в 2012 году первые пять мест рейтинга занимали те же личности, но их имена располагались в другом порядке. На первом месте так же был Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%).

В этом году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Во второй десятке рейтинга: Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), Михаил Горбачев (6%).

Сумма процентов всех ответов превышает 100%, поскольку респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа.

Опрос проведен 7-10 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

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Комментарии

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Zim
2017-06-26 19:20:32
А Берия, Ежов, Ягода входят в первую десятку?
эдуард3
2017-06-26 19:08:20
Анекдот про аборигенов с седьмой части суши:
Почему так живем - да потому, что дебилы.
Неравнодушный
2017-06-26 18:48:44
Сталина, допустим, необходимо догнать и превзойти. Осталось ведь уже совсем немного.
Гость
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