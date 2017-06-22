Стальные люди в Петрозаводске согнут сковородку
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Сильнейшие люди Карелии и России соберутся в Петрозаводске 24 июня, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В День города на Онежской набережной, у скульптуры "Волна", впервые в Карелии пройдет грандиозный силовой фестиваль "Стальные Люди".
Открытие фестиваля состоится в 12.00.
Соревнования по армлифтингу начнутся сразу после церемонии открытия фестиваля. Чемпионат будет проводиться с присвоением спортивных разрядов до КМС на сертифицированном спортивном оборудовании.
После концертной программы и награждения участников первой секции фестиваля в 15.00 пройдет открытый любительский чемпионат Петрозаводска по армрестлингу.
Победители в этой категории также получат заслуженные награды.
В 16.00 петрозаводчане станут свидетелями потрясающего силового шоу с участием сильнейших спортсменов России – титулованных спортсменов международного уровня.
На фестивале выступят стальные люди из карельской столицы – Алексей и Александр Каширины. Отец и сын продемонстрируют, как гнётся не сгибаемое и как рвётся не разрываемое.
Сгибание сковородок и арматуры, завязывание в узел гвоздей, разгибание подков, забивание гвоздей в доску рукой – все это ожидает тех, кто решит собственными глазами увидеть невероятные возможности человеческого тела.
Одновременно на площадке фестиваля начнется турнир по силовому экстриму "Karelia strong", в котором предполагается участие двенадцати сильнейших спортсменов Карелии.
К соревнованиям допускаются атлеты, прошедшие регистрацию, имеющие вес не менее 80 кг и необходимый уровень спортивной подготовки. Соревнования проводятся в абсолютной категории и разделены на пять этапов: "Тяга автомобиля", "Бревно", "Кантование покрышки", "Гантель" и "Прогулка фермера".
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