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12:36, 22 Июня 2017

Стальные люди в Петрозаводске согнут сковородку

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Сильнейшие люди Карелии и России соберутся в Петрозаводске 24 июня, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В День города на Онежской набережной, у скульптуры "Волна", впервые в Карелии пройдет грандиозный силовой фестиваль "Стальные Люди".

Открытие фестиваля состоится в 12.00.

Соревнования по армлифтингу начнутся сразу после церемонии открытия фестиваля. Чемпионат будет проводиться с присвоением спортивных разрядов до КМС на сертифицированном спортивном оборудовании.

После концертной программы и награждения участников первой секции фестиваля в 15.00 пройдет открытый любительский чемпионат Петрозаводска по армрестлингу.

Победители в этой категории также получат заслуженные награды.

В 16.00 петрозаводчане станут свидетелями потрясающего силового шоу с участием сильнейших спортсменов России – титулованных спортсменов международного уровня.

На фестивале выступят стальные люди из карельской столицы – Алексей и Александр Каширины. Отец и сын продемонстрируют, как гнётся не сгибаемое и как рвётся не разрываемое.

Сгибание сковородок и арматуры, завязывание в узел гвоздей, разгибание подков, забивание гвоздей в доску рукой – все это ожидает тех, кто решит собственными глазами увидеть невероятные возможности человеческого тела.

Одновременно на площадке фестиваля начнется турнир по силовому экстриму "Karelia strong", в котором предполагается участие двенадцати сильнейших спортсменов Карелии.

К соревнованиям допускаются атлеты, прошедшие регистрацию, имеющие вес не менее 80 кг и необходимый уровень спортивной подготовки. Соревнования проводятся в абсолютной категории и разделены на пять этапов: "Тяга автомобиля", "Бревно", "Кантование покрышки", "Гантель" и "Прогулка фермера".

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