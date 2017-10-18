Стало известно, что будет в здании бывшей школы в центре Петрозаводска

Активисты ОНФ рассказали о судьбе недостроев и заброшенных зданий в карельской столице.

Представители Общероссийского народного фронта в Карелии организовали круглый стол по проблеме заброшенных и недостроенных социальных объектов в Петрозаводске. Они озаботились судьбой физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Древлянка. Информационный щит о том, что на данном земельном участке возводится спортивный объект, давно исчез.

"Планы застройщика внести корректировку в проект, безусловно, насторожили и нас, и жителей микрорайона Древлянка. Еще один торгово-административный центр городу, где не хватает спортивных объектов, не нужен. Мы обратились к органам власти с просьбой защитить интересы горожан. И, как нас заверили представители администрации Петрозаводска, ситуация с завершением строительства ФОКа находится у мэрии на контроле. Застройщик планирует сделать двухэтажную пристройку, где откроют борцовский зал и магазины по продаже спортинвентаря. До мая 2018 года будет произведена корректировка документации, сделана экспертиза. Закончить строительство планируют в конце 2018 года. Мы будем следить за тем, чтобы в эксплуатацию был сдан ФОК, а не иное учреждение", – отметил эксперт ОНФ в Карелии Андрей Пилипак.

Представители МВД Карелии рассказали о здании бывшей школы (а затем корпуса ПетрГУ) на улице Кирова, 8: оно находится в ведении министерства и в ближайшее время его ждет реконструкция. Необходимая проектная документация уже подготовлена и направлена на государственную экспертизу. После реконструкции на улице Кирова, 8 расположится управление по вопросам миграции МВД Карелии.

В ближайшее время из реестра опасных недостроев Петрозаводска может быть исключен административный объект на Комсомольском проспекте (известный в народе как "графские развалины"). Недостроенное еще с 1990-х годов здание будет законсервировано. Собственник готов выполнить решение суда, который постановил обеспечить консервацию объекта в соответствии с требованиями законодательства.

Также было обращено внимание на необходимость провести серьезную работу с собственниками полуразрушенного здания бывшего дома культуры в Соломенном. Не удовлетворил общественников и ответ администрации города по бывшему зданию школы №8 на улице Волховской, 11. По словам представителей мэрии, городу необходимо около 200 млн рублей, чтобы вновь открыть здесь школу. При этом использовать объект под среднее учреждение образования нельзя по современным нормам, площадь участка и здания позволяют открыть здесь только начальную школу.

"Позиция администрации о том, что нам нужна в центре города школа, но у нас нет на нее средств, непонятна. Здание пустует и ветшает с 2004 года. Скоро нечего будет реконструировать. Поэтому мы призываем власти принять конкретное решение по этому зданию", – заявил Пилипак.