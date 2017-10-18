Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
09:46, 18 Октября 2017

Стало известно, что будет в здании бывшей школы в центре Петрозаводска

По теме

Бывший замминистра экономического развития Карелии стал замглавы администрации Парфенчикова
18.10.17 10:31
В Карелии не готовы к зиме две котельные
18.10.17 10:22
ФОТО: В Карелии придумали, как отучить водителей парковаться у подъезда
18.10.17 10:10
Все новости
Загрузка...

Активисты ОНФ рассказали о судьбе недостроев и заброшенных зданий в карельской столице.

Представители Общероссийского народного фронта в Карелии организовали круглый стол по проблеме заброшенных и недостроенных социальных объектов в Петрозаводске. Они озаботились судьбой физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Древлянка. Информационный щит о том, что на данном земельном участке возводится спортивный объект, давно исчез.

"Планы застройщика внести корректировку в проект, безусловно, насторожили и нас, и жителей микрорайона Древлянка. Еще один торгово-административный центр городу, где не хватает спортивных объектов, не нужен. Мы обратились к органам власти с просьбой защитить интересы горожан. И, как нас заверили представители администрации Петрозаводска, ситуация с завершением строительства ФОКа находится у мэрии на контроле. Застройщик планирует сделать двухэтажную пристройку, где откроют борцовский зал и магазины по продаже спортинвентаря. До мая 2018 года будет произведена корректировка документации, сделана экспертиза. Закончить строительство планируют в конце 2018 года. Мы будем следить за тем, чтобы в эксплуатацию был сдан ФОК, а не иное учреждение", – отметил эксперт ОНФ в Карелии Андрей Пилипак.

Представители МВД Карелии рассказали о здании бывшей школы (а затем корпуса ПетрГУ) на улице Кирова, 8: оно находится в ведении министерства и в ближайшее время его ждет реконструкция. Необходимая проектная документация уже подготовлена и направлена на государственную экспертизу. После реконструкции на улице Кирова, 8 расположится управление по вопросам миграции МВД Карелии.

В ближайшее время из реестра опасных недостроев Петрозаводска может быть исключен административный объект на Комсомольском проспекте (известный в народе как "графские развалины"). Недостроенное еще с 1990-х годов здание будет законсервировано. Собственник готов выполнить решение суда, который постановил обеспечить консервацию объекта в соответствии с требованиями законодательства.

Также было обращено внимание на необходимость провести серьезную работу с собственниками полуразрушенного здания бывшего дома культуры в Соломенном. Не удовлетворил общественников и ответ администрации города по бывшему зданию школы №8 на улице Волховской, 11. По словам представителей мэрии, городу необходимо около 200 млн рублей, чтобы вновь открыть здесь школу. При этом использовать объект под среднее учреждение образования нельзя по современным нормам, площадь участка и здания позволяют открыть здесь только начальную школу.

"Позиция администрации о том, что нам нужна в центре города школа, но у нас нет на нее средств, непонятна. Здание пустует и ветшает с 2004 года. Скоро нечего будет реконструировать. Поэтому мы призываем власти принять конкретное решение по этому зданию", – заявил Пилипак.

По теме

Бывший замминистра экономического развития Карелии стал замглавы администрации Парфенчикова
18.10.17 10:31
В Карелии не готовы к зиме две котельные
18.10.17 10:22
ФОТО: В Карелии придумали, как отучить водителей парковаться у подъезда
18.10.17 10:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-18 09:53:35
Денег не хватает, потому что не зарабатываете. А зачем тогда город расширяете без промышленности? Чтобы привести его к большему коллапсу?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
11.10.2017, 07:25
В МВД Карелии прошли новые кадровые назначения
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
16.10.2017, 09:41
Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса

Аналитика

16.10.2017 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
Еще не конец 9
16.10.2017 09:18
Сборы жуткого урожая 7
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 10
13.10.2017 14:32
Катастрофическое непонимание 53
10.10.2017 10:58
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2017 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 6
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 16
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»