Стало известно, что может быть лучше, чем секс
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Специалисты из компании MyndPlay, которая занимается разработкой нейрокомпьютерных интерфейсов, решили найти лучшую замену любовным утехам для человека.
Как сообщает ren.tv со ссылкой на New York Post, в ходе исследования удалось установить, что больше удовольствия, чем секс, может приносить людям шопинг.
Они проанализировали гамма-ритм, генерируемый мозгом добровольцев.
Ученые установили, что людей, которые совершают покупки, можно разделить на две категории. Первая - это "вдохновленные покупатели". Они ходят по магазинам, чтобы приобрести вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Вторая группа занимается шопингом, чтобы следовать моде.
Выяснилось, что у "вдохновленных покупателей" в 84% случаев мозговые гамма-ритмы демонстрируют такую же картину, что наблюдается у людей, которые предаются любовным утехам.
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