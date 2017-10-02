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Новости. Общество
19:40, 02 Октября 2017

Стало известно, что может быть лучше, чем секс

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Специалисты из компании MyndPlay, которая занимается разработкой нейрокомпьютерных интерфейсов, решили найти лучшую замену любовным утехам для человека.

Как сообщает ren.tv со ссылкой на New York Post, в ходе исследования удалось установить, что больше удовольствия, чем секс, может приносить людям шопинг.

Они проанализировали гамма-ритм, генерируемый мозгом добровольцев.

Ученые установили, что людей, которые совершают покупки, можно разделить на две категории. Первая - это "вдохновленные покупатели". Они ходят по магазинам, чтобы приобрести вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Вторая группа занимается шопингом, чтобы следовать моде.

Выяснилось, что у "вдохновленных покупателей" в 84% случаев мозговые гамма-ритмы демонстрируют такую же картину, что наблюдается у людей, которые предаются любовным утехам.

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Комментарии

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Неравнодушный
2017-10-02 21:11:37
Опять скрепы шатаете, бесстыдники.
Elen _
2017-10-02 20:42:58
лучше секса, только секс, без унылых писюнов :)
кир
2017-10-02 20:07:31
Те ученые не лучше наших, а природу не обманешь. Миллионы лет эволюции, не было там шопингов.
Гость
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