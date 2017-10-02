Стало известно, что может быть лучше, чем секс

Специалисты из компании MyndPlay, которая занимается разработкой нейрокомпьютерных интерфейсов, решили найти лучшую замену любовным утехам для человека.

Как сообщает ren.tv со ссылкой на New York Post, в ходе исследования удалось установить, что больше удовольствия, чем секс, может приносить людям шопинг.

Они проанализировали гамма-ритм, генерируемый мозгом добровольцев.

Ученые установили, что людей, которые совершают покупки, можно разделить на две категории. Первая - это "вдохновленные покупатели". Они ходят по магазинам, чтобы приобрести вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Вторая группа занимается шопингом, чтобы следовать моде.

Выяснилось, что у "вдохновленных покупателей" в 84% случаев мозговые гамма-ритмы демонстрируют такую же картину, что наблюдается у людей, которые предаются любовным утехам.