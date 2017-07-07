Стало известно, что построят на месте снесенных аварийных домов в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска проходит согласование список земельных участков, которые планируются к реализации после сноса аварийных домов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее поручение Ирина Мирошник дала на очередном заседании комиссии по недоимкам в бюджет города.

Проработкой и согласованием списка приоритетных земельных участков занимаются комитет жилищно-коммунального хозяйства и комитет экономики и управления муниципальным имуществом администрации Петрозаводска.

Четыре из семи земельных участков, которые предназначены для строительства жилья, будут выставлены на торги в течение месяца. Сейчас идёт процедура оформления градостроительной документации и получения технических условий. Доходы от продажи земельных участков пополнят городской бюджет.

Один участок после сноса аварийного дома был передан под строительство муниципального центра спортивной гимнастики, три участка – под перспективные автомобильные дороги, в том числе расширение существующей магистрали. На трёх участках самой меньшей площади будут простроены детские и спортивные площадки. Остальные передаются под коммунально-складские объекты, промышленные предприятия. В отношении восьми участков необходимо внесение изменений в Генеральный план Петрозаводского городского округа для их рационального использования.

Кроме того, 22 земельных участка включены в муниципальную адресную программу по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий.