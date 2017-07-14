Стало известно, что Путин подарил хоккеисту Овечкину на свадьбу

Анастасия Шубская, жена известного хоккеиста Александра Овечкина, выложила в Сеть фото с изображением подарка, который сделал молодоженам президент РФ Владимир Путин.

Оказывается, шикарную свадьбу 31-летнего Александра Овечкина и 23-летней Анастасии Шубской, недавно прошедшую в Барвихе, не проигнорировал даже российский президент. Как стало известно порталу Lady, Владимир Путин преподнес молодым подарок.

Российский лидер прислал паре красивый сервиз и поздравительную открытку.

Подарком от первого лица государства Шубская поделилась в своем Instagram.



фото: https://twitter.com/RussiaWithGlove

Модель и дочка актрисы Веры Глаголевой опубликовала снимок сервиза и письма от президента в Stories. В этом разделе Instagram фотографии и видео удаляются через 24 часа после публикации. Однако западные СМИ успели сохранить снимки Анастасии и выложить их в Twitter.

Овечкин и Шубская расписались еще в 2016 году, при этом свадебное торжество закатили несколько дней назад.