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Новости. Общество
19:40, 14 Июля 2017
фото: https://www.instagram.com/nastyashubskaya

Стало известно, что Путин подарил хоккеисту Овечкину на свадьбу

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Анастасия Шубская, жена известного хоккеиста Александра Овечкина, выложила в Сеть фото с изображением подарка, который сделал молодоженам президент РФ Владимир Путин.

Оказывается, шикарную свадьбу 31-летнего Александра Овечкина и 23-летней Анастасии Шубской, недавно прошедшую в Барвихе, не проигнорировал даже российский президент. Как стало известно порталу Lady, Владимир Путин преподнес молодым подарок.

Российский лидер прислал паре красивый сервиз и поздравительную открытку.

Подарком от первого лица государства Шубская поделилась в своем Instagram.


фото: https://twitter.com/RussiaWithGlove

Модель и дочка актрисы Веры Глаголевой опубликовала снимок сервиза и письма от президента в Stories. В этом разделе Instagram фотографии и видео удаляются через 24 часа после публикации. Однако западные СМИ успели сохранить снимки Анастасии и выложить их в Twitter.

Овечкин и Шубская расписались еще в 2016 году, при этом свадебное торжество закатили несколько дней назад.

 

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