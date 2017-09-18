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Новости. Происшествия
15:52, 18 Сентября 2017

Стало известно, где нашли тело подростка, утонувшего на Ладоге в июне

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В МЧС Карелии рассказали, кто и где нашел 16-летнего подростка, утонувшего в июне на Ладожском озере в Питкярантском районе.

Сегодня 17 сентября Следком Карелии сообщил, что обнаружено тело 16-летнего подростка, утонувшего в июне в Ладожском озере.

По информации МЧС Карелии, тело 16-летнего подростка обнаружили в 1,5 километрах от места, где перевернулась лодка.

Тело подростка всплыло на поверхность озера в прибрежной зоне, и его заметили инспекторы ГИМС Питкярантского района.

В операции по подъему тела принимали участие сотрудники Следственного комитета Карелии и ГИМС Питкярантского района.

По информации пресс-службы МЧС Карелии, поисковые работы будут продолжены, 18 сентября, если позволит погода, то осмотр акватории проведут с вертолета.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба двоих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 16 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

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