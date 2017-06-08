Стало известно, где продается девственность

Объявление о продаже выложено в Инстаграм.

На сайте Locanto 19-летняя жительница Сиднея выставила на продажу собственную девственность, сообщает life.ru. Заплатить покупателю придется как минимум $250 тысяч. При этом мужчина должен будет выполнить сразу несколько условий, прежде чем получит товар.

Объявление о продаже называется "Девственность разыскивает себя, Сидней". В описании девушка написала, что имеет атлетическое телосложение, весит 44 килограмма, а ее рост составляет 161 сантиметр. Однако для того, чтобы сделка состоялась, мужчина должен пригласить ее в ресторан, чтобы они познакомились поближе. Если девушка передумает, то она может расторгнуть сделку в любой момент. Кроме того, для секса должен быть снят номер в гостинице.

Но и это еще не все. Покупатель должен предохраняться и воздержаться от всяких излишеств - секс-игрушек и насильственных действий. Перед этим должна быть выплачена предоплата, также запрещается любая съемка. В конце девушка попросила присылать свои предложения ей на почту, добавив, что открыта для всего.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Июн 8 2017 в 4:25 PDT