Стало известно, где пройдут субботники в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска предложила горожанам присоединиться к акции "Чистый Петрозаводск".

"В Петрозаводске идет осенняя уборка и озеленение города. Жители столицы Карелии, трудовые коллективы могут принять участие в экологических акциях, которые проводит администрация Петрозаводска", - говорится в сообщении мэрии.

Так, 21 сентября, в 17 часов состоится субботник на озелененной территории в районе дома 68-б по Первомайскому проспекту.

В пятницу, 22 сентября в 14 часов начнется уборка Докторского сквера (у д.38 по Лесному проспекту). В акции примут участие сотрудники министерства финансов Карелии и Государственного комитета РК по охране объектов культурного наследия.

На субботу, 23 сентября, запланирована акция по благоустройству лесопарка Защитников города (в районе д.52 по улице Ладожской); начало мероприятия – в 12 часов.

А в воскресенье, 24 сентября, в 12.30 в Голиковском парке будут сажать деревья.

"Чтобы подать заявку на получение инвентаря для участия в субботниках, можно обратиться в управление благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводского городского округа по телефону 71-35-66 или электронной почте kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru", - отметили в мэрии.