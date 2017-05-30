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09:03, 30 Мая 2017
фото: http://www.wpolitics.ru

Стало известно, где установят игровые и спортивные площадки, подаренные Петрозаводску Собяниным

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На официальном сайте администрации карельской столицы появился перечень территорий, где этим летом установят 25 игровых и спортивных площадок, подаренных Петрозаводску правительствами Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин выделил 100 млн рублей на создание 20 игровых и спортивных площадок в разных районах Петрозаводска. Еще пять площадок появятся в карельской столице благодаря помощи Санкт-Петербурга.

Мэрия Петрозаводска опубликовала список территорий, где будут установлены площадки. Это городские территории, территории школ и детсадов, а также дворы. Смотрим:

1. территория, расположенная на пересечении пр. А. Невского с ул. Калинина

2. территория Зарецкого парка (между улицей Луначарского, набережной Гюллинга и улицей "Правды")

3. территория Приозерного парка (между Онежским озером, набережной Варкауса и улицей Береговой)

4. территория парка Неглинский берег (от сквера Утиный Пруд до западной границы города, вдоль реки Неглинки)

5. территория парка Ямка (в пойме реки Лососинки вдоль проспекта Карла Маркса)

6. территория парка имени 50-летия Пионерской организации (между улицей Красной, улицей Антикайнена, улицей Анохина и Первомайским проспектом)

7. территория средней школы №20

8. территория гимназии №17

9. территория Университетского лицея

10. территория средней школа №14

11. территория детсада №75 (ул.Антикайнена, 21)

12. территория детсада комбинированного вида №90

13. территория детсада №12 "Дельфинчик"

14. финно-угорский детский сад комбинированного вида №20 "Лумикелло"

15. Детская республиканская больница

16. ул.Пограничная, д.6, 6а (придомовая территория)

17. двор ул.Бесовецкая, д.15 и ул. Краснофлотская, д.7

18. двор ул.Ровио, д.19 (придомовая территория)

19. двор ул. Нойбранденбургская, д.14 и 14а

20. двор ул.Лыжная, д.30

21. двор ул.Судостроительная, д. 12а, 12б, 8а

22. двор пер.Ругозерский, д.11

23. двор ул. С. Ковалевской, д.7 и 9

24. двор бул. Интернационалистов, д. 6/1

25. двор ул. Дружбы, д. 15, 15а, 17

Работы по установке площадок планируется начать в середине июня.

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