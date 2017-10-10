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Новости. Культура
07:25, 10 Октября 2017

Стало известно, как будет выглядеть памятник сказительнице Федосовой в Петрозаводске

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В Карелии определен победитель конкурса на лучший эскизный проект памятника сказительнице Ирине Федосовой.

 

Жюри конкурса присудило победу проекту Александра Кима, заслуженного деятеля искусств республики Карелия, члена Союза дизайнеров России. При этом отмечается, что комиссия высказалась за доработку предложенного проекта.

По замыслу Кима, памятник Ирине Федосовой представляет собой композицию, состоящую из скульптуры сказительницы, присевшей на большой камень и рассказывающей сказки деревенским детям. При изготовлении памятника планируется использовать природный валун, а фигуры людей отлить из металла, сообщает сайт правительства Карелии.

Открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника Ирине Федосовой, приуроченный к 190-летию со дня рождения народной сказительницы, был объявлен по инициативе карельской региональной общественной организации «Заонежье». На участие в конкурсе поступило 3 заявки от скульпторов, дизайнеров и архитекторов из Карелии и Санкт-Петербурга. 

Как сообщает сайт карельского правительства, члены жюри единодушно отдали предпочтение проекту Александра Кима.

Памятник Ирине Федосовой будет установлен в квартале исторической застройки Петрозаводска рядом с домом №23 по Неглинской набережной. На его создание и установку привлекаются средства из добровольных пожертвований граждан. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2017-10-10 09:22:26
Ирина Андреевна Федосова запомнилась в первую очередь как плакальщица, а её почему-то решили увековечить как сказочницу...
Дело, наверное, в том, что нынче во власти куча сказочников, и сегодня сказочники в тренде.
А плакать - это удел презираемого народа. Как был раньше, так и остался... Нравится ныть - нойте, никому до вас дела нет, ибо вы есть никто и имя вам никак...
goo
2017-10-10 08:58:42
Как вам такой вариант, "Ирина Федосова рассказывает сказочки Путину про экономику Карелии."
Доктор Лень
2017-10-10 07:29:59
Подобный "сказитель" уже присел на углу Калинина и Казарменной.
Гость
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