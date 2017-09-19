Стало известно, как будет выглядеть зал-трансформер "Карелия-Арены"

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК опубликовало презентационные материалы, в которых детально изображены интерьеры помещений "Карелия-Арены".

"Карелия Арена" должна расположиться в южной части Петрозаводска, на Кукковке, рядом со спортивным объектом "Курган". Площадь участка – почти 45 тысяч кв. метров. Общая площадь здания – около 16 тысяч кв. метров.

Ледовая арена многофункционального комплекса способна вместить от 3000 до 5000 зрителей. Помещения разделены на два уровня по степени комфорта: 2850 обычных мест и 150 мест – для VIP-персон. В плане здания можно обнаружить президентскую ложу на 32 человека.

Подробности и фото – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".