16:15, 19 Сентября 2017
Стало известно, как будет выглядеть зал-трансформер "Карелия-Арены"
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Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК опубликовало презентационные материалы, в которых детально изображены интерьеры помещений "Карелия-Арены".
"Карелия Арена" должна расположиться в южной части Петрозаводска, на Кукковке, рядом со спортивным объектом "Курган". Площадь участка – почти 45 тысяч кв. метров. Общая площадь здания – около 16 тысяч кв. метров.
Ледовая арена многофункционального комплекса способна вместить от 3000 до 5000 зрителей. Помещения разделены на два уровня по степени комфорта: 2850 обычных мест и 150 мест – для VIP-персон. В плане здания можно обнаружить президентскую ложу на 32 человека.
Подробности и фото – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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