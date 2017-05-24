Стало известно, как будут использовать здание Дома офицеров в Петрозаводске

В здании Дома офицеров, который является памятником истории Петрозаводска, после ремонта разместятся два республиканских ведомства.

Это следует из пояснительной записки к строительной документации по капитальному ремонту здания, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.