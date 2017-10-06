12:06, 06 Октября 2017
Стало известно, как изменились доходы населения Карелии за 4 года
По теме
Загрузка...
Карелиястат опубликовал основные социально-экономические показатели республики, в том числе по доходам населения.
В 2016 году, по предварительным данным исследования, среднедушевые денежные доходы населения Карелии в месяц составили 25,9 тысячи рублей. Данная цифра минимально выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - тогда средний доход на душу населения составлял 25,7 тысячи рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
02.10.2017, 11:32
02.10.2017, 14:19
05.10.2017, 11:15
29.09.2017, 14:37
Аналитика
Сегодня 11:05
Политкухня
Эксперты проанализировали итоги губернаторской кампании в Карелии.
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
03.10.2017 10:22
02.10.2017 10:00
Чтиво
Сегодня 11:54
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
Медиа
03.10.2017 17:04
Опрос
О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?
Афиша
Сегодня в городе (6)
Комментарии