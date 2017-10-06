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Новости. Экономика
12:06, 06 Октября 2017

Стало известно, как изменились доходы населения Карелии за 4 года

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Карелиястат опубликовал основные социально-экономические показатели республики, в том числе по доходам населения.

В 2016 году, по предварительным данным исследования, среднедушевые денежные доходы населения Карелии в месяц составили 25,9 тысячи рублей. Данная цифра минимально выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - тогда средний доход на душу населения составлял 25,7 тысячи рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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