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08:05, 22 Июня 2017

Стало известно, как Парфенчиков сдал ЕГЭ по истории

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Стали известны итоги ЕГЭ по истории, который в понедельник 19 июня вместе с членами правительства писал врио главы Карелии.

Результат Артура Парфенчикова – 65 баллов, сообщила пресс-секретарь врио главы республики Марина Кабатюк.

"В переводе на привычную "пятибалльную систему" - это четверка с плюсом. И это без специальной подготовки и всего за один час вместо положенных четырех", - отметила Кабатюк в своем сообщении.

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Комментарии

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Гарик
2017-06-22 09:13:58
...Перевести такого" успешного на работу" в филиал Академии наук,без сохранения з.п))
mentor
2017-06-22 09:03:21
Мы в восхищении!!!
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