Стало известно, как Парфенчиков сдал ЕГЭ по истории

Стали известны итоги ЕГЭ по истории, который в понедельник 19 июня вместе с членами правительства писал врио главы Карелии.

Результат Артура Парфенчикова – 65 баллов, сообщила пресс-секретарь врио главы республики Марина Кабатюк.

"В переводе на привычную "пятибалльную систему" - это четверка с плюсом. И это без специальной подготовки и всего за один час вместо положенных четырех", - отметила Кабатюк в своем сообщении.