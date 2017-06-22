08:05, 22 Июня 2017
Стало известно, как Парфенчиков сдал ЕГЭ по истории
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Стали известны итоги ЕГЭ по истории, который в понедельник 19 июня вместе с членами правительства писал врио главы Карелии.
Результат Артура Парфенчикова – 65 баллов, сообщила пресс-секретарь врио главы республики Марина Кабатюк.
"В переводе на привычную "пятибалльную систему" - это четверка с плюсом. И это без специальной подготовки и всего за один час вместо положенных четырех", - отметила Кабатюк в своем сообщении.
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