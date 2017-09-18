12:17, 18 Сентября 2017
Стало известно, как Россия будет отдыхать в следующем году
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Правительство составило календарь праздников.
Как сообщает "Российская газета", согласно документу, выходной день в субботу 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Таким образом, отдыхать будем с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, один день 9 мая, с 10 июня по 12 июня, а также с 3 ноября по 5 ноября.
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