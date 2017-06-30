Стало известно, как школьники Карелии сдали ЕГЭ по иностранным языкам

Сколько выпускников набрали 100 баллов?

Стали известны результаты единого государственного экзамена по иностранным языкам: треть работ – высокобалльные, сообщили в министерстве образования.

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку разделен на письменный и устный экзамен. Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на получение максимальной оценки за экзамен.

Как и обычно, большинство выпускников выбрали английский язык. Обе части ЕГЭ по английскому языку (письменную и устную) сдавали 334 человека. С экзаменом справились абсолютно все. Выпускник гимназии № 17 г. Петрозаводска получил за экзамен 100 баллов. На высокие баллы (от 81 до 100) работы написали 116 участников.

В ЕГЭ по немецкому языку приняли участие четыре человека. Все ребята успешно справились с экзаменом. Лучший результат в 84 балла показал ученик гимназии № 30.

Французский язык в качестве ЕГЭ предпочли два школьника. Один из них получил 89 баллов.

Только письменную часть по иностранным языкам сдавали четыре выпускника, двое из них не смогли преодолеть минимальный порог в 22 балла.