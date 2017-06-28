Стало известно, как в Карелии выпускники сдали ЕГЭ по биологии

Единый госэкзамен школьники сдавали 13 июня, не сдал каждый восьмой.

Как сообщили в министерстве образования Карелии, всего в ЕГЭ по биологии приняли участие 445 выпускников. Не преодолели минимальный порог в 36 баллов 52 участника. На высокие баллы (от 81 до 100) написали работу 24 человека. Лучший результат по республике в 98 баллов показал выпускник гимназии № 30.

ЕГЭ по биологии в этом году претерпел изменения. Из контрольных измерительных материалов была исключена тестовая часть. В экзаменационную модель введены новые типы заданий, которые прошли предварительную апробацию. Кроме этого, сокращено общее количество заданий и увеличена продолжительность экзамена.