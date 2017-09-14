Стало известно, какие гражданства самые лучшие

Вошла ли Россия в топ-10?

Согласно рейтингу консалтинговой компании Henley & Partners, в топ-10 самых мощных паспортов мира входят немецкий, французский, датский, исландский, шведский, норвежский, финский, австрийский, итальянский и голландский, сообщает fontanka.fi.

Всего страны мира разделены в исследовании на четыре категории согласно качеству их гражданства - чрезвычайно высокое, очень высокое, высокое, среднее и низкое. Топ-10 государств, а также еще пятнадцать стран, попали в первую категорию. Туда вошли почти все страны ЕС, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии и Кипра. Россия, заняв 63-ю позицию в списке, оказалась в компании стран с гражданством "высокого" уровня: туда попали Китай, Уругвай, Парагвай, Мексика, Катар, Кувейт, Сербия и другие.

Звания трех худших гражданств мира удостоились Афганистан, Центральная Африканская Республика и Эритрея. Сирия оказалась восьмой с конца - на 154-м месте.

При оценке гражданств учитывались внутренние факторы (экономика, развитие человеческого потенциала, спокойствие, стабильность) и внешние факторы (возможность безвизового посещения стран и работы в другой стране).