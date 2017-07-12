Стало известно, какие направления наиболее популярны в главном вузе Карелии

До завершения приема документов в Петрозаводский госуниверситет остается две недели.

"Менеджмент", "Юриспруденция", "Экономика", "Педагогическое образование" (с двумя профилями подготовки), "Безопасность жизнедеятельности и физическая культура", "Зарубежная филология (финский язык и литература, карельский язык)" - такова пятерка направлений-лидеров, которым отдают предпочтение абитуриенты ПетрГУ, сообщили в пресс-службе вуза. В этом году абитуриенты могут выбирать среди 67 программ бакалавриата и 4 программ специалитета.

Желание стать студентами опорного вуза Карелии изъявили ребята из всех районов Карелии, а также из Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Свердловской областей, Ставропольского края, Брянска, Торжка, Пскова, Краснодара.

Заявления в приемную комиссию также подали граждане Таджикистана, Туркменистана, Эстонии, Украины, Иордании и Китая. Им интересны медицинские, педагогические, строительные, гуманитарные специальности.

Петрозаводскому университету выделено 1361 бюджетное место на очное обучение по направления бакалавриата и специалитета, а также 152 места на заочное.

Для того, чтобы определиться с выбором института и направления обучения у абитуриентов остается две недели. Прием документов завершится 26 июля. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10 до 17 час. Телефон 8 (814-2) 71-10-30.