Стало известно, какие соцпроекты получат дополнительные деньги в Карелии

Министерство финансов республики заявляет об увеличении расходов на важные социальные проекты.

Подписью главы Карелии внесены изменения в закон "О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Согласно этим изменениям, увеличены расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 321 млн. рублей.

Также увеличен объем дорожного фонда республики.

Подробнее о том, на сколько увеличено финансирование ремонта дорог и на какие проекты еще предусмотрены деньги в бюджете, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".