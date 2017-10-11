10:50, 11 Октября 2017
Стало известно, какие соцпроекты получат дополнительные деньги в Карелии
По теме
Загрузка...
Министерство финансов республики заявляет об увеличении расходов на важные социальные проекты.
Подписью главы Карелии внесены изменения в закон "О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Согласно этим изменениям, увеличены расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 321 млн. рублей.
Также увеличен объем дорожного фонда республики.
Подробнее о том, на сколько увеличено финансирование ремонта дорог и на какие проекты еще предусмотрены деньги в бюджете, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
05.10.2017, 11:15
09.10.2017, 15:03
09.10.2017, 14:57
10.10.2017, 15:48
04.10.2017, 12:42
Аналитика
10.10.2017 10:58
Политкухня
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности.
09.10.2017 11:18
06.10.2017 11:05
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
Чтиво
06.10.2017 11:54
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (3)
детям
Комментарии