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14:51, 16 Июня 2017

Стало известно, какие звезды эстрады поздравят петрозаводчан в День города

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В День города петрозаводчан с главной сцены поздравят именитые гости из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе администрации города.

Помимо сольных выступлений артисты подготовили для жителей Петрозаводска и совместный подарок - музыкальный марафон.

Редкий День города обходится без приглашенных артистов и звезд эстрады. День города Петрозаводска в 2017 году не станет исключением.

На набережной в течение праздника будут выступать музыканты и певцы, городские коллективы и отдельные исполнители. Все площадки завершат работу к вечеру, когда внимание петрозаводчан уже будет приковано к центральной сцене на Онежской набережной в створе пр. Ленина – здесь в преддверии фейерверка выступят хедлайнеры праздничного концерта.

В 22:00, сразу после шоу "Караоке Баттл", в котором сразятся поющие команды из Петрозаводска и Санкт-Петербурга, по многочисленным заявкам молодежи праздничную атмосферу продолжит DJ Цветкoff – обладатель премии MUSICBOX 2015 в номинации "ди-джей года", автор множества известных танцевальных хитов, частый и любимый гость в карельской столице.

В 23:00 Цветкоff’а сменит Заслуженная артистка России, двукратная обладательница Национальной российской премии "Овация", участница множества телевизионных проектов Татьяна Буланова. Ее программа под названием "Мой сон" сочетает знакомые всем динамичные танцевальные хиты и лиричные композиции.

Два хедлайнера не просто сменят друг друга на сцене. Петрозаводчан и гостей карельской столицы, помимо сольных выступлений, ожидает и совместная программа DJ Цветкоff’а и Татьяны Булановой. Артисты имеют давнюю историю творческого сотрудничества. Еще в 2000 году Цветкоff предложил Татьяне Булановой сделать совместный проект в тогда совершенно новом для неё стиле электронной музыки. Результатом этого эксперимента стал альбом "Мой сон", разошедшийся миллионным тиражом.

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Комментарии

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2017-06-16 15:41:59
Таня Буланова отработанный материал. Нынче актуально "Лесоповал" или "Бутырка".
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