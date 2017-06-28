Стало известно, каким все-таки будет новый Соломенский мост

Власти Петрозаводска рассказали, что новый мост в Соломенном будет состоять из одного понтона длиной 90 метров.

На следующей неделе администрация Петрозаводска должна получить проект строительства нового моста в Соломенном. Об этом на заседании постоянной контрольной комиссии Петросовета рассказал руководитель городского комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов.

После получения документов мэрия планирует объявить конкурс на строительство и установку переправы. Ожидается, что это произойдет 18-20 июля.

Известно, что новый мост будет состоять из одного понтона длиной 90 метров (нынешняя переправа состоит из трех понтонов). Предполагается, что из-за замены старого моста на новый переправа через пролив не будет действовать два-три дня.

Члены комиссии обратили внимание на то, что новый 90-метровый мост практически исключает возможность пропуска судов. Это нарушает интересы Соломенского лесозавода, владеющего портом на берегу Логмозера. Суда с грузом не смогут попасть в этот порт из-за моста (сейчас они тоже лишены доступа к порту, поскольку состояние переправы не позволяет пропускать через нее суда).

По мнению депутата Петросовета Павла Сандберга, городским властям следует учесть интересы всех сторон и попытаться найти компромиссное решение.

"Хотелось бы, чтобы и жители получили добротный мост, который будет хорошо работать, и интересы лесозавода были соблюдены. Завод может наращивать производство, и в этом город тоже заинтересован. Если же это будет мост "стационарный", то есть риск, что завод будет обращаться в надзорные органы, и это обернется издержками для городского бюджета.

Напомним, на последней сессии Петросовета депутаты увеличили финансирование строительства Соломенского моста до 72 миллионов рублей. Эта сумма будет указана в качестве начальной (максимальной) при проведении конкурса.