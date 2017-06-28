Новости. Общество
07:25, 28 Июня 2017

Стало известно, каким все-таки будет новый Соломенский мост

По теме

Президентское кадетское училище в Петрозаводске возглавил бывший летчик
28.06.17 11:53
Пара из Петрозаводска поедет на чемпионат по перетаскиванию жен
28.06.17 11:11
Незаконные рекламные конструкции убрали в Петрозаводске
28.06.17 10:54
Все новости
Загрузка...

Власти Петрозаводска рассказали, что новый мост в Соломенном будет состоять из одного понтона длиной 90 метров.

На следующей неделе администрация Петрозаводска должна получить проект строительства нового моста в Соломенном. Об этом на заседании постоянной контрольной комиссии Петросовета рассказал руководитель городского комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов.

После получения документов мэрия планирует объявить конкурс на строительство и установку переправы. Ожидается, что это произойдет 18-20 июля.

Известно, что новый мост будет состоять из одного понтона длиной 90 метров (нынешняя переправа состоит из трех понтонов). Предполагается, что из-за замены старого моста на новый переправа через пролив не будет действовать два-три дня.

Члены комиссии обратили внимание на то, что новый 90-метровый мост практически исключает возможность пропуска судов. Это нарушает интересы Соломенского лесозавода, владеющего портом на берегу Логмозера. Суда с грузом не смогут попасть в этот порт из-за моста (сейчас они тоже лишены доступа к порту, поскольку состояние переправы не позволяет пропускать через нее суда).

По мнению депутата Петросовета Павла Сандберга, городским властям следует учесть интересы всех сторон и попытаться найти компромиссное решение.

"Хотелось бы, чтобы и жители получили добротный мост, который будет хорошо работать, и интересы лесозавода были соблюдены. Завод может наращивать производство, и в этом город тоже заинтересован. Если же это будет мост "стационарный", то есть риск, что завод будет обращаться в надзорные органы, и это обернется издержками для городского бюджета.

Напомним, на последней сессии Петросовета депутаты увеличили финансирование строительства Соломенского моста до 72 миллионов рублей. Эта сумма будет указана в качестве начальной (максимальной) при проведении конкурса.

 

По теме

Президентское кадетское училище в Петрозаводске возглавил бывший летчик
28.06.17 11:53
Пара из Петрозаводска поедет на чемпионат по перетаскиванию жен
28.06.17 11:11
Незаконные рекламные конструкции убрали в Петрозаводске
28.06.17 10:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
12345
2017-06-28 09:56:13
"После получения документов мэрия планирует объявить конкурс на строительство и установку переправы. Ожидается, что это произойдет 18-20 июля.

Известно, что новый мост будет состоять из одного понтона длиной 90 метров " На конкурс с подписанием контракта (если будут заявители) уйдет месяц - полтора. Т.е контракт если и подпишут, то к концу августа? У кого-то есть такой понтон, чтобы успеть к концу навигации 2017 г. его установить, устроить подходы??? Или опять все перенесется?
Иван
2017-06-28 09:05:19
Сколько лет уже лапшу вешают и дебильные ремонты моста делают, уж простите, смех просто,"мнение депутата Сандберга",да это самое главное,мнение бывшего директора Марциальных вод,после работы которого ,завели уг.дела даже(в прессе было),но ....замяли ....как нередко бывает ....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии

Аналитика

27.06.2017 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 12
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2017 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 3
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
23.06.2017 09:22
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
Гадкий я 3
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»