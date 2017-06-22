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15:15, 22 Июня 2017

Стало известно, какой будет погода в День города в Петрозаводске

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О погоде на субботу 24 июня в Петрозаводске рассказала ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.

По словам синоптика, радоваться особо нечему.

"В ближайшие дни осадки пойдут на уменьшение, - заверила Елена Ишкина, - ветер сменится с северного на юго-восточный, но температура сильно не повысится".

Так, по прогнозам синоптиков, ночь с 23 на 24 июня будет одной из самых холодных в июне: в районах Карелии в ночные часы температура снизится до отметки ноль градусов, в Петрозаводске похолодает до 2-4 градусов.

"В День города 24 июня осадков не ожидается, - сообщила Ишкина, - дневная температура составит 11-13 градусов, ветер юго-восточный".

В воскресенье 25 июня характер погоды значительно не изменится.

"В ночные часы 25 июня будет 2-7 градусов, - сказала Елена Ишкина, - днем потеплеет до 13-17, к вечеру возможен дождь".

Прохладная погода, по информации Гидрометцентра, сохранится на территории Карелии до 28 июня.

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