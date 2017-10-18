Стало известно, какой товар на ярмарке петрозаводчане покупали охотнее всего

Подведены итоги осенней сельхозярмарки, сообщили в администрации Петрозаводска.

Более двухсот участников вели торговлю в рядах ежегодной сельскохозяйственной ярмарки, которая завершила работу в минувшее воскресенье, 15 октября.

Ярмарка длилась с 6 по 15 октября, реализация продуктов и промышленных товаров велась на 363 торговых местах. В числе участников ярмарки - 6 сельхозпредприятий и 12 фермерских хозяйств из Карелии, несколько десятков индивидуальные предпринимателей из Петрозаводска.

Свои товары петрозаводчанам предлагали 160 коммерсантов из других регионов России: Воронежской, Липецкой, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской областей. Башкирии, Краснодарского края, Республика Марий Эл, а также из Республики Беларусь.

На торговой площади продавались различные сорта сельскохозяйственных культур, рыба, мясо, мед, масло, колбасные и кондитерские изделия, саженцы, промышленные товары.

По предварительным данным, в этом году посетители ярмарки приобрели 750 тонн картофеля (в прошлом году – 700 тонн) и 200 тонн капусты – столько же и в минувшем году.

В настоящее время под контролем работников МКУ "Центр учета имущества" с площадки, на которой проводилась ярмарка, организациями-подрядчиками убран мусор.