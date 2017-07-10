Стало известно, какую улицу в Петрозаводске начнут ремонтировать первой

В Петрозаводске завтра начнется ремонт дорог, сообщила замглавы города Юлия Мизинкова.

"С завтрашнего дня подрядная организация "Онегодорстрой" приступает к комплексному ремонту дорог. Будут выполняться работы по Сулажгорской улице", - сообщила Юлия Мизинкова на заседании штаба по вопросам ЖКХ в понедельник.

Ранее стало известно, что всего в этом году предполагается отремонтировать семь улиц. Это Карельский проспект (от д.2а до пересечения с ул.Торнева); ул. Шотмана (от дома 29 до дома 62, с проездом вдоль дома 25а); ул.Сулажгорская (от остановки общественного транспорта до пересечения с Суоярвским шоссе); ул.Халтурина от ул.Боровой до въездных ворот УФСБ; ул. Виданская (от ул.Краснофлотской до ул.Мурманской); ул.Торнева; ул.Машезерская (от ул.Кузьмина до въезда в детский сад №20).

Кроме того, по словам Юлии Мизинковой, в городе продолжается ямочный ремонт дорог. Работы проводит компания "Автодорстрой", которой предстоит отремонтировать в общей сложности 28 тысяч квадратных метров.

"Сейчас в центральной части города проводятся работы: на Карла Маркса, Пушкинской, Варкауса, Ленинградской, в начале Ленина", - сказала представитель мэрии.

Ремонт дорожного полотна идет также в некоторых дворах города - по проекту "Комфортная городская среда".

Что касается дорожной разметки, то эти работы, по словам Юлии Мизинковой, начались в минувшие выходные. Разметку наносит вологодская компания "Дорлайн".

"Проводятся работы на Лесном проспекте, на Чапаева, Гоголя, Варкауса. За выходные большой объем работ выполнен. Думаю, в сроки, до 15 августа, уложатся", - отметила Мизинкова.