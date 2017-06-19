Стало известно, когда может открыться магазин Duty free в Вяртсиля

Магазин беспошлинной торговли на границе Карелии и Финляндии может открыться в конце августа.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации Вяртсильского поселения, магазин в настоящее время закрыт и идут работы по реконструкции помещения.

В компании "Истор-Карелия", которая ведет там деятельность, "магазин может открыться не раньше конца августа". Причину закрытия Duty free назвать отказались.