Стало известно, когда на дорогах Петрозаводска нарисуют разметку

Работы по нанесению разметки на дорогах карельской столицы будут проводиться в июне, сообщила глава города Ирина Мирошник.

"Этот контракт размещен вместе с контрактами на выполнение ямочного ремонта дорог и текущего ремонта дорог. Поэтому с июня месяца, я так полагаю, с середины, эти работы будут выполняться", - сообщила глава города на традиционном брифинге в понедельник.

Фактически речь идет о двух контрактах, уточнили впоследствии в пресс-центре городской администрации. Один, стоимостью порядка 14 млн рублей (средства выделяются из республиканского бюджета), предполагает нанесение пластиковой разметки со светоотражающим эффектом на 5,9 тысячи кв.м. дороги.

В рамках второго контракта (7 млн рублей из городской казны) планируется нарисовать разметку (преимущественно, краской со светоотражающим эффектом) на еще 9,1 тысячи кв.м.

В городской администрации подчеркнули, что в первую очередь разметка будет наноситься на пешеходных переходах и на самых опасных участках. Кроме того, она появится на дорогах, которые были отремонтированы в прошлом году.