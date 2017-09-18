Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
21:30, 18 Сентября 2017

Стало известно, когда на Земле случится климатический коллапс

По теме

Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
18.09.17 19:40
Дочь Дмитрия Пескова исчезла из соцсетей после скандала с плагиатом
18.09.17 19:10
Роскачество проверило питьевую воду
18.09.17 18:00
Все новости
Загрузка...

Американские ученые спрогнозировали наступление климатической катастрофы.

Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

В работе ученых приводятся оценки влияния повышения среднегодовых температур на условия обитаемости Земли, всего учеными рассмотрены три сценария.

Согласно первому, "опасному", сценарию, рост среднегодовой температуры на не более чем 3 градуса Цельсия спровоцирует увеличение числа и интенсивности ураганов, наводнений и засух.

Рост температуры в интервале 3-5 градусов спровоцирует полное разрушение ледяного щита Западной Антарктиды и вымирание дождевых лесов Амазонии, под угрозой из-за жары и голода окажутся более семи миллиардов человек. Данный сценарий считается "катастрофическим", вероятность его наступления — 5 процентов.

В "сверхкатастрофическом", или "экзистенциальном", сценарии среднегодовая температура повысится на более чем 5 градусов, систематические оценки последствий такого развития ситуации учеными не проводились. Известно, что в этом случае человечество столкнется с острым дефицитом базовых ресурсов, в частности пресной воды.

За последние 200 лет в результате деятельности человека в атмосферу поступило более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это привело к росту содержания в ней углекислого газа примерно на 0,012 процента и спровоцировало увеличение средней глобальной температуры воздуха на 1 градус Цельсия (на 1,5 градуса — на континентах).

Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

В работе ученых приводятся оценки влияния повышения среднегодовых температур на условия обитаемости Земли, всего учеными рассмотрены три сценария.

Согласно первому, "опасному", сценарию, рост среднегодовой температуры на не более чем 3 градуса Цельсия спровоцирует увеличение числа и интенсивности ураганов, наводнений и засух.

Рост температуры в интервале 3-5 градусов спровоцирует полное разрушение ледяного щита Западной Антарктиды и вымирание дождевых лесов Амазонии, под угрозой из-за жары и голода окажутся более семи миллиардов человек. Данный сценарий считается "катастрофическим", вероятность его наступления — 5 процентов.

В "сверхкатастрофическом", или "экзистенциальном", сценарии среднегодовая температура повысится на более чем 5 градусов, систематические оценки последствий такого развития ситуации учеными не проводились. Известно, что в этом случае человечество столкнется с острым дефицитом базовых ресурсов, в частности пресной воды.

За последние 200 лет в результате деятельности человека в атмосферу поступило более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это привело к росту содержания в ней углекислого газа примерно на 0,012 процента и спровоцировало увеличение средней глобальной температуры воздуха на 1 градус Цельсия (на 1,5 градуса — на континентах).

По теме

Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
18.09.17 19:40
Дочь Дмитрия Пескова исчезла из соцсетей после скандала с плагиатом
18.09.17 19:10
Роскачество проверило питьевую воду
18.09.17 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту

Аналитика

Сегодня 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 5
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:47
Личное мнение
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 1
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Оно
Удача Логана
Гоголь. Начало (18+)
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»