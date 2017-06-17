Новости. Общество
13:39, 17 Июня 2017

Стало известно, когда начнут работать закрытые Роспотребнадзором загородные лагеря в Карелии

По теме

Единый реестр проведения земляных работ создадут в Петрозаводске
17.06.17 12:50
ФОТО: В Карелии запечатлели, как реставрируют церковь на Кижи
17.06.17 11:50
РОМАНТИКА: Петрозаводчанин прочитал стихи Есенина с высоты птичьего полета
17.06.17 11:16
Все новости
Загрузка...

В мэрии Петрозаводска назвали даты начала смен в детских лагерях "Уя", "Дружба" и "Айно".

Как сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела совещание, посвященное организации летнего оздоровительного отдыха детей.

В первую очередь, речь зашла о задержке открытия первых смен в загородных спортивных оздоровительных лагерях "Айно", "Уя" и "Дружба" в связи с полученным от Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия запретом.

Как сообщила заместитель главы Петрозаводска - председатель комитета социального развития Римма Ермоленко, необходимая информация о планируемых датах проведения лагерных смен администрацией Петрозаводска направлялась с соблюдением всех требований о сроках ее предоставления – в феврале-апреле этого года.

Специалисты карельского Управления Роспотребнадзора провели проверки указанных загородных лагерей лишь накануне открытия смен: 8 и 9 июня – соответственно по лагерям "Уя" и "Айно", о чем были составлены соответствующие акты проверки.

Лагерь "Дружба" был отключен от электроснабжения в соответствии с протоколом Ростехнадзора от 5 июня – были предъявлены претензии к опорам электропередачи, которые уже демонтированы. Роспотребнадзор осуществлял его проверку 15 июня. Устранить все недостатки, приведенные представителями Роспотребнадзора в документах, за столь короткий промежуток времени, невозможно.

В 2016 году инспекторы проверяли работу загородных лагерей в середине июля и в августе. Выявленные недостатки были устранены, что было зафиксировано документально. Но теперь появились новые требования, выполнение которых требует немалых финансовых вложений и временных затрат.

Одна из основных претензий в 2017 году по лагерям в "Айно" и "Уя" относится к качеству воды из скважин, а точнее – к невозможности сделать заключение о безопасности воды в соответствии с СанПиН к питьевой воде. Однако вода из скважин используется только для хозяйственных нужд и помывки, поскольку лишь только в 2018 году, спустя три года после установки скважин, при наличии положительных ежемесячных проб, будет выдана лицензия на ее использование в качестве питьевой. Для приготовления пищи и питья используется привозная вода из поселка Новая Вилга.

Несмотря на то, что работу над вынесенными Роспотребнадзором предписаниями приходится проводить практически в авральном режиме, поскольку претензии возникли уже перед самым открытием смен, Администрация города прилагает все усилия к их устранению и готовит лагеря к открытию смен. Так, смену в лагере "Уя" планируется начать 26 июня, в "Дружбе" - 1 июля, и в лагере "Айно" - 3 июля.
Как отметила Ирина Мирошник, необходимо сделать все для того, чтобы устранить выявленные нарушения и открыть вторую смену согласно графику.

По теме

Единый реестр проведения земляных работ создадут в Петрозаводске
17.06.17 12:50
ФОТО: В Карелии запечатлели, как реставрируют церковь на Кижи
17.06.17 11:50
РОМАНТИКА: Петрозаводчанин прочитал стихи Есенина с высоты птичьего полета
17.06.17 11:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии

Аналитика

16.06.2017 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 1
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 3
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Дон Кихот
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»