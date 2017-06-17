Стало известно, когда начнут работать закрытые Роспотребнадзором загородные лагеря в Карелии

В мэрии Петрозаводска назвали даты начала смен в детских лагерях "Уя", "Дружба" и "Айно".

Как сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела совещание, посвященное организации летнего оздоровительного отдыха детей.

В первую очередь, речь зашла о задержке открытия первых смен в загородных спортивных оздоровительных лагерях "Айно", "Уя" и "Дружба" в связи с полученным от Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия запретом.

Как сообщила заместитель главы Петрозаводска - председатель комитета социального развития Римма Ермоленко, необходимая информация о планируемых датах проведения лагерных смен администрацией Петрозаводска направлялась с соблюдением всех требований о сроках ее предоставления – в феврале-апреле этого года.

Специалисты карельского Управления Роспотребнадзора провели проверки указанных загородных лагерей лишь накануне открытия смен: 8 и 9 июня – соответственно по лагерям "Уя" и "Айно", о чем были составлены соответствующие акты проверки.

Лагерь "Дружба" был отключен от электроснабжения в соответствии с протоколом Ростехнадзора от 5 июня – были предъявлены претензии к опорам электропередачи, которые уже демонтированы. Роспотребнадзор осуществлял его проверку 15 июня. Устранить все недостатки, приведенные представителями Роспотребнадзора в документах, за столь короткий промежуток времени, невозможно.

В 2016 году инспекторы проверяли работу загородных лагерей в середине июля и в августе. Выявленные недостатки были устранены, что было зафиксировано документально. Но теперь появились новые требования, выполнение которых требует немалых финансовых вложений и временных затрат.

Одна из основных претензий в 2017 году по лагерям в "Айно" и "Уя" относится к качеству воды из скважин, а точнее – к невозможности сделать заключение о безопасности воды в соответствии с СанПиН к питьевой воде. Однако вода из скважин используется только для хозяйственных нужд и помывки, поскольку лишь только в 2018 году, спустя три года после установки скважин, при наличии положительных ежемесячных проб, будет выдана лицензия на ее использование в качестве питьевой. Для приготовления пищи и питья используется привозная вода из поселка Новая Вилга.

Несмотря на то, что работу над вынесенными Роспотребнадзором предписаниями приходится проводить практически в авральном режиме, поскольку претензии возникли уже перед самым открытием смен, Администрация города прилагает все усилия к их устранению и готовит лагеря к открытию смен. Так, смену в лагере "Уя" планируется начать 26 июня, в "Дружбе" - 1 июля, и в лагере "Айно" - 3 июля.

Как отметила Ирина Мирошник, необходимо сделать все для того, чтобы устранить выявленные нарушения и открыть вторую смену согласно графику.