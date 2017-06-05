Новости. Общество
10:25, 05 Июня 2017

Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске

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В мэрии Петрозаводска сообщили, когда произойдет отключение горячей воды в домах горожан.

Как сообщили на планерке в администрации Петрозаводска, отключение горячей воды в большинстве районов города планируется произвести с 8 по 29 июня включительно.

В этот период горячей воды не будет в Центре, районе Октябрьского и Первомайского проспектов, Радиозавода, Привокзальном районе, микрорайонах Древлянка, Перевалка, Кукковка, Голиковка, Зарека, Сулажгора, Рыбка и Пятом Поселке.

Как заверили все теплоснабжающие организации, к отключениям жилого фонда от горячего водоснабжения все уже готово.

К представителям местной власти и руководителям теплоснабжающих организаций на пларенке обратилась петрозаводчанка, которая попросила в связи с холодной погодой перенести сроки отключения горячей воды на июль и сделать период отключения менее продолжительным – 10 12 дней.

Руководитель управления городского хозяйства Юлия Мизинкова в ответ на просьбу горожанки сообщила, что в этом году сроки отключения уже запланированы, а в следующем году власти примут к сведению обращение и учтут пожелание при составлении плана отключений горячий воды.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-06-05 13:42:58
"Один из трех генерирующих агрегатов ТЭЦ будет работать, пока другие два находятся на ремонте и обслуживании. Прошлым летом ТГК-1 уже сократила период без горячей воды в Петрозаводске до 14 дней, а вскоре эти "холодные" недели навсегда уйдут в прошлое."(с) "Столица на Онего", 11 мая 2010г.
http://stolicaonego.ru/news/143529/

Кто-то до сих пор верит в чиновничьи сказки?
Горожанин
2017-06-05 12:04:04
А холодную воду почему не отключают?! Тоже ведь по трубам течет, требующим ухода
Александр Нетрофимыч
2017-06-05 10:44:40
А возможно ли как-то технически отойти от этой порочной практики - отключать отопление в момент наступления холодов (ежегодно!) как раз когда черемуха начинает цвести и горячей воды (на столь длительный срок)? В отношении горячей воды ну вот не верю я, что проверка системы занимает почти месяц. Писала же пресса несколько лет назад, что по новой методике время отключения горячей может сократиться в разы, а на деле пока все то же - три недели.
ненец
2017-06-05 12:12:28
Александр Нетрофимыч, В моём стойбище горячую воду не отключают вообще! Это услуга, за которую я плачу; какой продавец откажется от прибыли добровольно. За 20 лет НИРАЗУ! Значит технически возможно.
АК
2017-06-05 11:41:39
Александр Нетрофимыч, "Писала же пресса несколько лет назад"
Так на кануне выборов, наверное, писала.
Беня
2017-06-05 12:32:39
АК, сейчас тоже канун выборОв, ну и?
Олег
2017-06-05 13:33:34
Беня, им плевать. Мэра теперь не выбераем.
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