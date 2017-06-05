Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске

В мэрии Петрозаводска сообщили, когда произойдет отключение горячей воды в домах горожан.

Как сообщили на планерке в администрации Петрозаводска, отключение горячей воды в большинстве районов города планируется произвести с 8 по 29 июня включительно.

В этот период горячей воды не будет в Центре, районе Октябрьского и Первомайского проспектов, Радиозавода, Привокзальном районе, микрорайонах Древлянка, Перевалка, Кукковка, Голиковка, Зарека, Сулажгора, Рыбка и Пятом Поселке.

Как заверили все теплоснабжающие организации, к отключениям жилого фонда от горячего водоснабжения все уже готово.

К представителям местной власти и руководителям теплоснабжающих организаций на пларенке обратилась петрозаводчанка, которая попросила в связи с холодной погодой перенести сроки отключения горячей воды на июль и сделать период отключения менее продолжительным – 10 12 дней.

Руководитель управления городского хозяйства Юлия Мизинкова в ответ на просьбу горожанки сообщила, что в этом году сроки отключения уже запланированы, а в следующем году власти примут к сведению обращение и учтут пожелание при составлении плана отключений горячий воды.